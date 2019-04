’Unicredit doet bod op Commerzbank’

Dat meldt Reuters donderdag op basis van bronnen bij de gekwelde bank. Commerzbank was afgelopen weken juist in gesprek met Deutsche Bank over een mogelijke fusie. Die poging is vrijwel zeker gestrand, meldt Reuters.

Volgens de bronnen is UniCredit nu echter van plan allereerst een groot belang in Commerzbank op te bouwen en het financiële concern dan te fuseren met zijn eigen Duitse dochterbedrijf HypoVereinsbank.

Scepsis

UniCredit is in het verleden vaker gekoppeld aan een mogelijke overname van Commerzbank. Enige jaren terug werd door ingewijden nog gemeld dat de Italianen de tweede bank van Duitsland hadden benaderd, maar dat er toen toch geen overnamebod werd gedaan.

De afgelopen tijd worden gesprekken gevoerd tussen Commerzbank en Deutsche Bank over een combinatie.

Maar de weerstand tegen een eventueel samengaan lijkt te groeien bij politici en vakbonden, mede vanwege vrees voor fors banenverlies. Ook aandeelhouders en topmanagers van Deutsche Bank zijn naar verluidt sceptisch over de deal, door twijfels of de bank wel voldoende middelen heeft voor een dergelijke stap.

