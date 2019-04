Duitse fabrieksorders onverwacht fors gedaald

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de orderontvangst met 0,3 procent zou aandikken in de tweede maand van het jaar. In januari was er sprake van een daling met 2,1 procent, terwijl eerder een afname van 2,6 procent was gemeld.

Op jaarbasis gingen de Duitse fabrieksorders met 8,4 procent omlaag. Hier werd in doorsnee een daling van 3,1 procent voorzien.

Hinder

Volgens het statistiekbureau krompen de binnenlandse orders in februari op maandbasis met 1,6 procent, terwijl de bestellingen vanuit het buitenland met 6 procent afnamen. De orders voor kapitaalgoederen zoals bijvoorbeeld machines en vrachtwagens daalden met 6 procent en bij consumentengoederen gingen de bestellingen met 3,5 procent omlaag.

De Duitse industrie ondervindt al langer hinder van de afzwakkende wereldeconomie, de handelsspanningen, productieverstoringen in de autosector en de onzekerheid door de brexit. Vrijdag worden cijfers gepubliceerd over de Duitse industriële productie in februari.

ING-topeconoom Carsten Brzeski sprak in een reactie over zeer tegenvallend nieuws dat de hoop op een herstel van de Duitse industrie ondermijnt. Mogelijk kwam het herstel nog niet op gang in februari en was het te vroeg die maand, aldus Brzeski. Hij vreest echter dat de industrie van Duitsland zich moet voorbereiden op meer slecht nieuws.