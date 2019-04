Rocket Internet profiteert van beursgangen

HelloFresh was aan het einde van het jaar winstgevend. Westwing was het eerste bedrijf in de stal van Rocket Internet dat die mijlpaal over een heel boekjaar bereikte.

Rocket Internet haalde een winst van 196 miljoen euro. Een jaar eerder was nog een klein verlies van 6 miljoen euro. De omzet ging omhoog naar 44,5 miljoen euro. In 2017 was dat nog 36,8 miljoen euro.