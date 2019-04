AEX zakt onder 560, Adyen en ABN aan kop

De AEX noteerde rond 12:45 uur 0,3% verlies bij 559, punten. De AMX koerste toen 0,4% lager bij 795,2 punten.

Waarderingen van aandelen lopen sterk. Ze doen het rampresultaat van het vierde kwartaal 2018 bijna vergeten, constateert analist Corné van Zeijl (Actiam).

De DAX in Frankfurt verloor 0,3%. Fabrieksorders in Duitsland over februari waren een domper: 4,2% minder dan vorige maand. „Daar is eigenlijk maar een woord voor: schrecklich!”, oordelen economen van Rabobank. De wereldhandel is ondanks stimuleringsmaatregelen „nog niet hersteld”, stelt de bank.

Commerzbank steeg 3,3%. De Italiaanse bank Unicredit (-1,4%) bereidt een bod voor op de probleembank, aldus de Financial Times. UniCredit wil Commerzbank laten fuseren met zijn Duitse dochterbedrijf HypoVereinsbank. Deutsche Bank (-1,4%) ziet volgens Reuters af van verdere fusiegesprekken met Commerzbank.

Ook ING, BNP Paribas en Santander zouden mogelijk interesse hebben in Commerzbank.

De FTSE 100 verloor 0,7%. Het Britse Lagerhuis heeft een wetsvoorstel aangenomen dat een no-dealbrexit op 12 april moet uitsluiten. Het Britse pond ging 0,1% omhoog tegen de dollar.

Wall Street sloot woensdag met winst. Uit Azië kwamen wisselende geluiden, de Nikkei hield dankzij positieve chipbedrijven een flinter winst over, de Hangseng zakte 0,5%.

Beleggers rekenen op nieuws uit Washington. De Chinese vicepremier Liu He en president Donald Trump overleggen daar vanmiddag over het handelsconflict. Een deal zou nabij zijn. Trump en zijn ambtsgenoot Xi Jinping kunnen dan deze maand nog een akkoord tekenen over afbouw van importheffingen.

De euro bleef bij 1,1240 vlak tegen de dollar. Brentolie verloor 0,1% tot $69,30 per vat.

Ahold koploper

Bij de hoofdfondsen kwam de strijd rond verzekeraar Vivat in beeld. Een aantal bieders is afgevallen, meldt De Telegraaf. Assuradeurs NN (-0,6%), ASR (-0,5%), en Aegon (-0,4%) mogen nu boekenonderzoek voor een finaal bod doen.

Bekijk ook: Kwartet mag bieden op Vivat

Bovenin stond betalingsverwerker Adyen (+0,9%). ABN Amro steeg 0,5%. Bierbrouwer Heineken (+0,3%) bereikte in de ochtend zijn hoogste punt ooit.

Defensievere aandelen als RELX (+0,6%), Unibail Rodamco Westfield en Ahold Delhaize stutten de index met winstjes.

Staalmaker ArcelorMittal (-1,5%) eindigde woensdag als koploper, maar ging vandaag het meest in de verkoop. Galapagos ging opvallend van een winst naar 1% verlies.

Ook Philips ging terug (-1,2%) na optimisme woensdag. Zwaargewicht Shell verloor 0,8%.

ING (-0,0%) gaf als meest verhandelde aandeel het sentiment steun bij de financials. NN Group en ASR volgden met kleine verliezen in zijn spoor.

B&S Group (+2,8%) neemt een 70% meerderheidsbelang aan in Lagaay Medical Group. Een goede stap, aldus ING: B&S betreedt een „interessante nichemarkt”.

Het aandeel Probiodrug is voortaan ook verhandelbaar op de Duitse XETRA beurs in Frankfurt.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief