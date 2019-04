Beurs: AEX houdt zich staande

De AEX stond om drie uur een fractie lager op 561,2 punten. De AMX leverde 0,3% in op 796,3 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters deden een stapje terug. De Franse CAC 40 zakte 0,2%. De DAX won 0,2%, ondanks de domper van de Duitse fabrieksorders in februari: 4,2% minder dan vorige maand. „Daar is eigenlijk maar een woord voor: schrecklich!”, oordelen economen van Rabobank. De wereldhandel is ondanks stimuleringsmaatregelen „nog niet hersteld”, stelt de bank.

De FTSE 100 verloor 0,5%. Het Britse Lagerhuis heeft een wetsvoorstel aangenomen dat een no-dealbrexit op 12 april moet uitsluiten.

De waarderingen van aandelen lopen steeds verder op. Ze doen het rampresultaat van het vierde kwartaal 2018 bijna vergeten, constateert analist Corné van Zeijl (Actiam).

Na de magere winsten op woensdag wezen de indexfutures op een vlakke opening van de Amerikaanse beurzen om half vier.

Beleggers rekenen op nieuws uit Washington. De Chinese vicepremier Liu He en president Donald Trump overleggen daar vanmiddag over het handelsconflict. Een deal zou nabij zijn. Trump en zijn ambtsgenoot Xi Jinping kunnen dan deze maand nog een akkoord tekenen over afbouw van importheffingen.

Adyen koploper

Bij de hoofdfondsen stond betalingsverwerker Adyen met een winst van 1,7% bovenaan. Heineken bereikte dankzij de winst van 0,7% zijn hoogste niveau ooit.

De strijd rond verzekeraar Vivat kwam in beeld. Een aantal bieders is afgevallen, meldt De Telegraaf. Assuradeurs NN (-0,8%), ASR (-0,3%), en Aegon (-0,2%) mogen nu boekenonderzoek voor een finaal bod doen.

Philips verloor 1,1%. Woensdag herstelde het medisch technologiebedrijf juist weer enigszins van de klap na een minder positief analistenrapport.

Bij de middelgrote aandelen noteerde Takeaway 4,2% verlies. Air France KLM ging in de top 2,2% omhoog. De investeerder in logistiek vastgoed WDP zakte 3,2%, na een herhaald verkoopadvies door ABN Amro.

Smallcap B&S Group steeg 3,2%, na de aankondiging van de overname van een medisch distributeur. Een goede stap, aldus ING: B&S betreedt een „interessante nichemarkt.”

Het lokale aandeel Probiodrug (+0,4%) is voortaan ook verhandelbaar op de Duitse XETRA beurs in Frankfurt.

