Beurs: Vijf op een rij voor AEX

De AEX eindigde fractioneel hoger op 561,6 punten. De AMX leverde 0,3% in op 796,1 punten. De meeste overige Europese beurzen deden een stapje terug. De Duitse DAX presteerde met een 0,3% hoger slot relatief goed.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 0,5% hoger, gesteund door de plus van 3% voor Boeing. De Nasdaq-index zakte 0,2%.

„Er kwamen vanochtend hele zwakke cijfers over de Duitse fabrieksorders naar buiten, maar het optimisme op de beurzen lijkt niet te stuiten”, stelt beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger. „De gedachte is dat de Duitse economie zal herstellen, aangezien het laatste industriecijfer uit China meeviel. Maar de Duitse inkoopmanagersindex was deze week niet goed.”

Zwanenburg denkt wel dat de afgenomen zorgen over de Chinese economie het beurssentiment stuwen, evenals signalen dat de VS en China nog deze maand een handelsdeal zullen sluiten. „Ook speelt mee dat er nog veel geld aan de zijlijn staat en er vanwege de lage obligatierentes nauwelijks een alternatief is voor aandelen.”

Philips onderaan

Bij de hoofdfondsen eindigde vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield met een winst van 1,2% bovenaan. De banken ING en ABN Amro volgden met plussen van 0,9% en 0,8%.

De strijd rond verzekeraar Vivat kwam in beeld. Een aantal bieders is afgevallen, meldt De Telegraaf. Assuradeurs NN (-0,8%), ASR (+0,3%), en Aegon (+0,3%) mogen nu boekenonderzoek voor een finaal bod doen.

Philips eindigde met een min van 1,3% onderaan. Woensdag herstelde het medisch technologiebedrijf juist weer enigszins van de klap na een minder positief analistenrapport.

Uitzendorganisatie Randstad verloor 1,2%.

Bij de middelgrote aandelen eindigde Takeaway 4,9% lager. De investeerder in logistiek vastgoed WDP zakte 4,2%, na een herhaald verkoopadvies door ABN Amro. Air France KLM ging in de top 1,7% omhoog.

Smallcap B&S Group steeg 4,1%, na de aankondiging van de overname van een medisch distributeur. Een goede stap, aldus ING: B&S betreedt een „interessante nichemarkt.”

