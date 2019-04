Damrak: belegger uit financials en industrie

De AEX noteerde na opening 0,1% verlies bij 560,6 punten. De AMX koerste toen 0,3% lager bij 795,4 punten.

De DAX in Frankfurt begon met 0,5% verlies. De fabrieksorders in Duitsland over februari waren een domper: 4,2% minder dan vorige maand.

De FTSE 100

Het Britse Lagerhuis heeft in meerderheid van een stem een wetsvoorstel aangenomen dat een no-dealbrexit op 12 april moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken.

Bankensector

Aan het handelsfront wordt uitgekeken naar een ontmoeting tussen de Chinese vicepremier Liu He en president Donald Trump in Washington later op de dag. Als de delegaties erin slagen komende dagen overeenstemming te bereiken over hun belangrijkste twistpunten, tekenen Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping mogelijk nog deze maand een echt akkoord.

De bankensector staat in de schijnwerpers. Volgens zakenkrant Financial Times werkt het Italiaanse UniCredit aan een overnamebod op Commerzbank, in het geval de mogelijke fusie van de Duitse bank met Deutsche Bank stukloopt. UniCredit zou het financiële concern willen fuseren met zijn eigen Duitse dochterbedrijf HypoVereinsbank. Ook andere Europese banken, zoals de Franse bank BNP Paribas, het Spaanse Santander en ING zouden mogelijk interesse hebben in Commerzbank.

Lagaay

Op het Damrak kondigde B&S Group aan een meerderheidsbelang te nemen in Lagaay Medical Group. De beursgenoteerde distributeur en groothandel krijgt 70 procent van de medisch distributeur in handen. Financiële details geeft de onderneming niet. Lagaay is gespecialiseerd in de distributie van medische en apotheekproducten naar locaties op zee, offshore en andere afgelegen locaties.

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index klom 1 procent tot 561,35 punten en de MidKap kreeg er 2,2 procent bij tot 798,45 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 1,7 procent. Londen steeg 0,4 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent in de plus op 26.218,13 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent en techbeurs Nasdaq klom 0,6 procent.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1235 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 62,40 dollar. Brent noteerde vlak op 69,29 dollar per vat.