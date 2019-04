Klapper voor Nederlandse inkoper medicijnen

Daarmee verdubbelt de Nederlandse organisatie in een keer z’n omzet en is het wereldwijd de grootste inkoper van hiv-medicatie. „Een doorbraak”, noemt CEO Ed Monchen het binnenhalen van de opdracht.

Opdrachtgever is het Global Fund, een wereldwijde financieringsinstelling voor ziektebestrijding in ontwikkelingssamenwerking. Het fonds verdeelt jaarlijks 3 tot 4 miljard dollar. Het wordt gevuld door landen - Nederland draagt jaarlijks zo’n 50 miljoen euro bij, de VS zo’n 1,5 miljard - maar ook door filantropen als Bill Gates.

I+solutions koopt op grote schaal medicijnen in en distribueert die via de reguliere zorgkanalen in ontwikkelingslanden. Het bedrijf helpt ook bij beheer van voorraden en het bijspijkeren van artsen en apothekers. Het heeft 60 medewerkers in Nederland en 150 in Afrika.

De afgelopen tien jaar deed de organisatie uit Woerden dat al als onderaannemer. „We opereren zo effectief dat we hebben bewezen het ook helemaal zelf te kunnen”, zegt Monchen. Volgens Global Fund-directeur Peter Sands is de opdracht naar I+solutions gegaan vanwege de standvastige prestaties die het afgelopen jaren heeft laten zien.