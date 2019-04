Kinderstoeltjes bezwijken bij botsproef

De Consumentenbond komt met deze waarschuwing hoewel de tests met kinderstoeltjes nog in volle gang zijn. Het resultaat wordt pas eind mei gepubliceerd.

De waarschuwing betreft de Chicco Oasys i-Size en Babystyle Oyster Carapace Infant, allebei op een i-Size onderstel.

Onbeschermd

Bij het stoeltje van Chicco schiet het kruisbandje los waardoor de baby onbeschermd uit het stoeltje vliegt, aldus de bond. De oorzaak is volgens de onderzoekers het gespje waarmee het bandje geborgd is. Waar dat gewoonlijk van metaal is, is dat hier van kunststof en niet sterk genoeg.

Fabrikant Chicco reageerde onmiddellijk: er gaat een waarschuwing uit, de productie wordt aangepast en bezitters van zo’n stoeltje kunnen bij de klantenservice een vervangend gespje krijgen.

Gelanceerd

De Babystyle Oyster is voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk te koop en vanuit Nederland alleen met een omweg te bestellen. Toch waarschuwt de Consumentenbond ook voor dit zitje. In de botsproef bezweek de bevestiging van het autostoeltje op het onderstel, waarna het stoeltje met kind en al gelanceerd werd.

Beide stoeltjes zijn wel goedgekeurd volgens de nieuwe i-Size norm. De proef van de Consumentenbond is zwaarder dan die norm voorschrijft.