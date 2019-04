Nissan-keizer Ghosn opnieuw gearresteerd

Volgens justitie heeft Ghosn persoonlijk miljoenen ontvangen die bedoeld in de boeken stonden als geld voor een importeur van het Japanse merk. Volgens bronnen van de Wall Street Journal gaat het om de Nissan-distributeur in Oman. Nissan onderzoekt of diezelfde importeur Ghosn geholpen heeft bij de aanschaf van een jacht en of het bedrijf geld gestoken heeft in een investeringsfonds van Ghosns zoon.

Volgens de gevallen topman is de nieuwe arrestatie niets anders dan „een poging om mij te breken. Maar ik zal niet breken. Ik ben onschuldig en de beschuldigingen aan mijn adres missen elke grond.”

Ghosn had juist op Twitter aangekondigd dat hij volgende week, op 11 april, de ’waarheid’ zou vertellen rond zijn rechtszaak. Die eerste niet-inhoudelijke zitting van die zaak staat voor eind mei op de rol.