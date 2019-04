Instituten veel somberder over Duitse groei

De groei van de grootste economie van Europa zal naar verwachting uitkomen op 0,8 procent, terwijl eerder op een vooruitgang met 1,9 procent werd gerekend. Verder wijzen de onderzoekers op grote risico's voor de Duitse economie zoals de oplopende wereldwijde handelsspanningen en een chaotische brexit. Ook de onzekerheid over de Chinese economie is een risicofactor, aldus onder meer het bekende onderzoeksinstituut Ifo uit München.

,,De jarenlange opleving van de Duitse economie is voorbij'', zei een van de onderzoekers. Volgens de instituten werd bijvoorbeeld de omvang van de wereldwijde economische afzwakking onderschat. Overigens wordt de kans op een recessie van de Duitse economie als gering ingeschat door de kenners. De prognose voor een economische groei in Duitsland van 1,8 procent in 2020 werd gehandhaafd.

Eerder op de dag werd nog bekend dat de Duitse fabrieksorders in februari onverwacht sterk zijn gedaald, met meer dan 4 procent op maandbasis. Dat is de sterkste orderkrimp in ruim twee jaar. Vooral de orders uit het buitenland gingen fors omlaag.