Meeste arbeidsmigranten binnen zes jaar weer weg

Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De meeste arbeidsmigranten komen uit Polen, blijkt uit gegevens over 2017. In dat jaar werden 838.000 banen vervuld door buitenlandse werknemers, van wie bijna een kwart (190.000) uit Polen komt. Zij behoren met Roemenen, Bulgaren en Hongaren tot de groepen met de laagste salarissen.

Bekijk ook: Shoppen voor een uitkering in de EU

Kennismigrant

Duitse en Belgische arbeidskrachten waren goed voor respectievelijk 46.000 en 28.000 banen. Daarmee zijn die landen de nummers twee en drie op de lijst.

Vier op de tien buitenlandse werknemers zijn kennismigrant. Zij komen voornamelijk uit India, en gaan vooral in de grote steden wonen. De meesten vestigen zich in de regio groot-Amsterdam. Andere arbeidsmigranten vestigen zich het meest in de regio’s Delft en het Westland.

Laag uurloon

Het uurloon van de meeste arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa is minder dan €15. Volgens het CBS krijgt 70 tot 80% van die groep een dergelijk salaris. Zij werken voornamelijk in de land- en tuinbouw. Uitzendbureaus herbergen de meeste van de buitenlandse arbeidskrachten.

Werknemers afkomstig van landen die al langer deel uitmaken van de Europese Unie, zoals Griekenland, Spanje, Italië en Portugal, verdienen doorgaans meer dan €15 per uur.

Vaak zijn deze mensen werkzaam in de niet-commerciële dienstverlening, zoals functies bij overheden en in het onderwijs of de zorg. De bestbetaalde werknemers komen uit directe buurlanden.