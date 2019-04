Zuid-Korea eerste met 5G-internet

5G-internet was al wel beschikbaar in een aantal steden. Zo activeerde de Amerikaanse provider Verizon woensdag zijn 5G-netwerk in de steden Chicago en Minneapolis, hoewel dat netwerk alleen te gebruiken is voor klanten met één specifieke telefoon die een speciale aanvulling op hun abonnement hebben gekocht. Landelijke 5G-dekking was er nog niet.

5G is veel sneller en betrouwbaarder dan de huidige 4G-netwerken. Bovendien kan 5G meer verbindingen tegelijk verwerken. Zo moet het de weg vrijmaken voor zelfrijdende auto's en het internet der dingen. In Nederland werken onder meer KPN en VodafoneZiggo aan 5G.