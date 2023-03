AEX vervolgt herstel met Ordina in middelpunt

De Franse branchegenoot biedt €5,75 per aandeel. De partijen verwachten de deal in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden. De twee grootste aandeelhouders van Ordina, die samen een belang hebben van ongeveer 26%, steunen de overname.

Daarnaast letten beleggers vooral op de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Nu de rust in de bankensector enigszins is teruggekeerd na de overname van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse door UBS, zijn beleggers benieuwd of de recente onrust in de sector van invloed zal zijn op het rentebesluit van de Fed. Daarbij wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de rente minder sterk zal verhogen om de kalmte in de financiële sector te bewaren.

Techinvesteerder Prosus zal mogelijk profiteren van een koerswinst van Tencent, waarin het een groot belang heeft. Het Chinese internet- en gamebedrijf won dik 2% in Hongkong nadat de Chinese autoriteiten opnieuw goedkeuring hebben gegeven aan een aantal nieuwe videogames. Het strenge beleid dat Beijing voert om gameverslaving bij jongeren te voorkomen lijkt daarmee wat te versoepelen.

De Aziatische aandelenbeurzen veerden vanochtend op, in navolging van de koerswinsten in New York en Europa. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,4%, na de forse verliesbeurt een dag eerder. De Britse banken HSBC en Standard Chartered, die beursnoteringen hebben in Hongkong, wonnen 2,4% en 1,8%. De Chinese autofabrikant Geely steeg 3,5% dankzij goed ontvangen jaarcijfers.