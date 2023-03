Ordina blinkt uit op hoger Damrak

De AEX staat na enkele minuten handel 0,9% hoger op 735,4 punten. De opluchting over de redding van Credit Suisse blijft steun bieden. Vooral Ordina is in trek, dankzij een overnamebod van Sopra Steria.