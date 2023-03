Sterke opleving bij banken stut mooi herstel AEX; Ordina hoogvlieger

De AEX plust uiteindelijk 1% hoger bij een stand van 736 punten,. Eerder in de middag was er nog een dagpiek van 742 punten. De opluchting over de redding van Credit Suisse blleef daarbij steun bieden. De Midkap-index wint 1,4%.

Andere Europese beurzen zijn eveneens goed op dreef. Frankfurt krijgt er 1,8% bij. Parijs gaat 1,3% vooruit.

In de AEX storten beleggers zich vooral op financiële instellingen, die eind vorige week stevige klappen kregen door de onrust in de bankensector. ING, ABN Amro, Aegon, ASR en NN Groep winnen tot 6%. Staalproducent ArcelorMittal valt ook in de smaak en dikt 3,6% aan. Oliefonds Shell is eveneens in trek en krijgt er 2,3% bij, geholpen door het herstel van de energieprijzen die de afgelopen paar weken weggleden door toegenomen zorgen over de wereldeconomie.

DSM daarenetegen deelt niet mee in de herstelbeweging en zakt 1,4% weg. Chipfonds ASML behoort ook tot de schaarse achterblijvers met een verlies van 0,8%. Relx en Prosus raken beide 0,4% kwijt.

Air France KLM

Bij de middelgrote fondsen staan luchtvaartbedrijf Air France KLM en laadpalenproducent Alfen met winsten van 3,3% en 3,8% bovenaan. Fugro kan 3,5% bijschrijeven.

Smallcap Ordina maakt een koerssprpng van 24,5% naar €5,95. De Franse branchegenoot Sopra Steria.biedt inclusief het volgende maand uit te keren dividend van €6,15 per aandeel.

Directeur Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer toont zich enigszins verbaasd over de snelheid waarmee de beurzen herstellen. „Ik denk dat de stress in de bankensector niet voorbij is. Ongetwijfeld komen er nog berichten over problemen bij een andere bank. Op korte termijn ben ik dan ook wat voorzichtig.”

Belangrijk voor het sentiment voor de komende dagen is de uitkomst van de monetaire vergadering door de Fed morgenavond. Onder meer Goldman Sachs verwacht dat een rentepauze wordt ingelast, maar volgens Wierda zou dat de enigszins afgenomen onrust weer doen oplaaien. „Ik verwacht een verhoging van een kwartje en denk dat de Fed zal aangeven nieuwe rentebesluiten te laten afhangen van de ontwikkelingen in de bankensector.”

De vermogensstrategen Jack Janasiewicz en Garrett Melson van de Franse zakenbank Natixis gaan hier ook vanuit. Zij denken voorts dat hoewel de directe paniekfase voorbij is, de economie en banksector de gevolgen nog lang zullen merken. “De banksector zal waarschijnlijk minder kredieten verstrekken, omdat met name kleine banken zich opnieuw gaan richten op het inkrimpen van hun balansen en prioriteit geven aan liquiditeit nu de kosten van kapitaal stijgen.”

Zij benadrukken wel de huidige bankencrisis wezenlijk verschilt met die van 2008. „De realiteit is dat het daar op dit moment helemaal niet op lijkt. De crisis van 2008 was een kredietcrisis die leidde tot een aanzienlijke uitholling van het bankkapitaal, als gevolg van slechte leningen aan de vastgoedsector. Vandaag gaat het om renterisico en depositostromen die grotendeels zijn aangepakt door de recente maatregelen van de autoriteiten.”