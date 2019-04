Klaas Hummel volledig vrijgesproken

Het Openbaar Ministerie (OM) had 2 jaar celstraf geëist tegen de voormalige zakenpartner van de geliquideerde onderwereldbankier Willem Endstra.

De integrale vrijspraak voor alle betrokkenen is een pijnlijke nederlaag voor het OM, dat jarenlang onderzoek deed naar de transactie van Hummel.

Hummel zou volgens het OM bewust en met valse taxaties van DTZ het Enschedese uitgaanscomplex Go Planet, dat hij destijds samen met de erven van Endstra in bezit had, voor een veel te laag bedrag hebben verkocht aan z’n ex-vrouw.

Geen bewijs

Zij verkocht het enkele maanden later door voor het viervoudige. Op die manier lichtten zij volgens het OM de erven Endstra en de Belastingdienst op.

Maar de rechtbank oordeelt dat niet kan worden bewezen dat Hummel het complex via een fraudleuze constructie voor een te laag bedrag heeft verkocht.

Ook is niet bewezen dat hij onjuiste belastingaangiften heeft gedaan of zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. De DTZ-taxateurs hebben volgens de rechtbank ook geen valsheid in geschrifte gepleegd bij hun lage taxatie van het complex.

„Daarvoor is immers vereist dat de opstellers bewust een onjuist beeld van de werkelijkheid hebben willen schetsen en dat is hier niet het geval”, aldus de rechtbank.

"Voor mij komt deze uitspraak niet als een verrassing"

Tijdens het proces, afgelopen februari, werd ook al snel duidelijk dat de beschuldigingen van het OM een wankele basis hadden. „Ja natuurlijk, ik zeg tegen een medewerker dat ik de Endstra’s ga oplichten. Wat denkt u nou zelf?”, reageerde Hummel op vragen over een interne bespreking over de vastgoeddeal.

„Voor mij komt deze uitspraak niet als een verrassing”, zegt Hummel donderdagmorgen na het horen van de integrale vrijspraak.

„Vanzelfsprekend ben ik vooral opgelucht, maar wij hebben altijd gezegd dat de zaak onzinnig was. Het OM en de Belastingdienst hebben natuurlijk het recht om een zaak aan te spannen. Ondertussen stond wel mijn reputatie op het spel. Ook het feit dat ik beschuldigd werd van iets crimineels, zorgde bij mij voor een mentale klap”, aldus de vastgoedondernemer.

