’Misère Schiphol hangt samen met krimpagenda van kabinet’

„Ik ben geen complotdenker, maar ik kan het niet anders verklaren. Alles wijst erop dat de krimpagenda leidend is, want de problemen zijn gewoon op te lossen”, zegt hij in gesprek met De Telegraaf. Zijn overtuiging na ruim vijf maanden Schiphol-ellende, is dat de directie van de luchthaven de beurs niet mág trekken om de chaos te verhelpen. „Zo kun je geen bedrijf runnen, ik geloof dat niet.”

Hij roept na het vertrek van topman Dick Benschop de resterende Schiphol-top op om te handelen, of aandeelhouder Staat dat nu wel of niet. Een hele sector, van airlines tot toeleveranciers en van hotels tot reisbureaus, is ervan afhankelijk. „Zet een zak geld neer, ga het regelen. Of vertel eerlijk dat het niet mag. Maar dan zou ik opstappen als ik hun was.”