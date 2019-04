Musk moet met SEC om tafel gaan zitten

Tesla-topman Elon Musk verlaat de rechtbank in New york. Ⓒ REUTERS

ElonMusk, topman bij Tesla, moet binnen twee weken samen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC overleg gaan plegen over het maken van nieuweafspraken. Dat heeft de rechtbank in New York donderdag bepaald. Musk werd aangeklaagd omdat hij zich niet aan de twitter-afspraken zou hebben gehouden.