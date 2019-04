Tweede compensatiebetaling Imtech-schikkingen

Net als de eerste uitbetaling, die in oktober 2017 plaatsvond, valt ook de tweede compensatie hoger uit dan verwacht. Het bedrag per aandeel in deze compensatieronde is zelfs hoger dan wat in 2017 is uitbetaald.

Eind 2014 trof de VEB een akkoord met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Het gaat daarbij om een vergoeding voor het koersverlies dat is geleden als gevolg van fraude en gebrekkige controlemechanismes bij Imtech.