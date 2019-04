'Wall Street gaat vlak openen'

President Donald Trump heeft donderdag een ontmoeting met de Chinese vicepremier Liu He in Washington. Naar verluidt komen de Verenigde Staten en China nader tot elkaar in de handelsvete. Mogelijk kan later deze maand een definitief handelsakkoord worden getekend tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping.

Beleggers in New York kauwen ook op tegenvallende economische cijfers uit Europa. Zo bleek dat de Duitse fabrieksorders in februari onverwacht fors zijn gedaald en werden de groeiramingen voor de Duitse economie door belangrijke onderzoeksinstituten duidelijk neerwaarts bijgesteld.

Aandacht voor Tesla

Voorbeurs kwam een cijfer over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Die gingen vorige week onverwacht omlaag.

Tesla kan op aandacht rekenen. Het bedrijf leverde het afgelopen kwartaal minder elektrische auto's van het nieuwe type Model 3 bij klanten af dan beloofd. Er kwamen 50.900 exemplaren bij kopers terecht, terwijl Tesla vooraf dacht er 8000 meer af te leveren. Tesla wijt de lagere cijfers onder meer aan het feit dat de Model 3 voor het eerst ook buiten de VS werd geleverd. Het duurt langer om de auto bij een internationale klant te krijgen dan bij een klant in de VS.

Boeing in het nieuws

Donderdag is er ook een hoorzitting in de zaak tussen beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) en Tesla-topman Elon Musk over diens twittergedrag. Het aandeel Tesla lijkt fors lager te gaan openen.

Ook Boeing staat in het nieuws. Volgens onderzoekers hielden de piloten van het in Ethiopië verongelukte 737 MAX-vliegtuig zich aan de procedures van Boeing, maar konden ze het toestel niet onder controle houden. Het vliegtuig van Ethiopian Airlines maakte herhaaldelijk een duikvlucht.

Slot van woensdag

Wat betreft bedrijfsresultaten kwam drankenconcern Constellation Brands met cijfers, net als kantoorartikelenleverancier Office Depot.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 0,2 procent in de plus op 26.218,13 punten. De brede S&P 500 won ook 0,2 procent, tot 2873,40 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent naar 7895,56 punten.