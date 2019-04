Van Vroonhoven levert 1,5 ton salaris in

Van Vroonhoven kondigde donderdag plotseling aan dat ze, één jaar na haar herbenoeming bij de Autoriteit Financiële Markten, die baan verlaat en zich laat omscholen tot lerares. Ze wil graag het speciaal basisonderwijs in.

Bij de AFM verdiende de topvrouw in 2017 nog 233.000 euro, blijkt uit het jaarverslag van de waakhond.

Volgens de website Loonwijzer.nl krijgt een startende docent in het speciaal basisonderwijs maximaal 3300 per maand, oftewel een dikke 40.000 euro per jaar.

Dat bedrag loopt wel iets op naarmate de ervaring toeneemt, maar zelfs in de hoogste salarisschaal zou Van Vroonhoven fors minder verdienen dan ze nu doet.

Voordat ze naar de AFM kwam, was Van Vroonhoven onder meer bestuurder bij verzekeraar Nationale-Nederlanden en de hoogste baas bij de Nederlandse Spoorwegen. In die laatste functie werd ze verkozen tot topvrouw van het jaar.

Meer van zulk nieuws via de e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.