Risico's huizenprijzen nog altijd aanwezig

In een nieuw rapport noemt de denktank onder meer Canada, waar in steden als Hamilton, Toronto en Vancouver een soort huizenbubbels zijn ontstaan vergelijkbaar met die van rond de financiële crisis van 2008. Ook in China lijken de risico's de laatste jaren serieuzere vormen aan te nemen.

Strengere regels

Het gaat er vooral om dat mensen zich bij het kopen van een huis flink in de schulden steken. Vandaar dat de deskundigen bij het IMF, evenals centrale banken en toezichthouders, zich voortdurend hard maken voor strengere regels rond hypotheekverstrekking en voldoende buffers bij banken.

Volgens het IMF kan de ontwikkeling van de huizenprijzen een gevaar worden voor de algehele financiële stabiliteit omdat huizen door bedrijven en financiële partijen ook veel als investeringen worden beschouwd. Het kredietfonds pleit er daarom ook voor dat beleidsmakers prognoses van de huizenprijzen meer bij besluitvorming betrekken.

Nederland wordt in de studie niet genoemd. Hier wijst bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank (DNB) al jarenlang op het belang de hypotheekrenteaftrek af te bouwen en het maximale leenbedrag aan banden te leggen.

Geen grote zorgen over de VS

De Verenigde Staten komen wel in het rapport voor. Daar is het beeld gemengd. De situatie lijkt in ieder geval gezonder dan ruim tien jaar terug, omdat er volgens het IMF minder sprake is van overwaardering.

In de aanloop naar de crisis van 2008 speelden de Amerikaanse huizenprijzen een belangrijke rol. Doordat het in de VS toen erg makkelijk was om een hypotheek af te sluiten, rezen de huizenprijzen er de pan uit. Op de financiële markten werden de hypotheken destijds verpakt in complexe financiële producten die gretig aftrek vonden bij pensioenfondsen, banken en andere investeerders. Ze boden hoge rendementen en werden door kredietbeoordelaars beschouwd als veilige producten, terwijl ze dat helemaal niet waren.