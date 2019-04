Adidas strikt Beyoncé voor schoenen en mode

Beyoncé zal onder meer haar label Ivy Park nieuw leven inblazen. De zangeres beëindigde vorig jaar de samenwerking met de Britse modetycoon Philip Green. Beyoncé nam het volledige belang in het merk over van Green. Adidas belooft in de nieuwe overeenkomst het eigenaarschap van Beyoncé's merk te respecteren.

Het is Adidas er alles aan gelegen om de verkopen aan te jagen, zeker nu het met bepaalde productgroepen kampt met tanende verkopen. Onder meer schoenenmerken als Stan Smith en Superstar, die de voorbije jaren juist gretig aftrek vonden, presteren minder. Daarbovenop kampt Adidas met stevige concurrentie van de Amerikaanse rivaal Nike, ook op de Europese thuismarkt.