Beursblog: Dow en S&P raken winst kwijt; Tesla stut Nasdaq

De AEX heeft de nieuwjaarsrally een prachtig vervolg gegeven met een rit omhoog met uitzicht op 740 punten. Vooral de grote animo bij beleggers om in chipfondsen te stappen, draagt sterk bij om het beursfeest aan de gang te houden. In de Midkap steelt Just Eat Takeaway de show.

