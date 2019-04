Nieuwe financieel topman The Greenery

Swijter kondigde eind september met onmiddellijke ingang aan te vertrekken bij Stern om ,,andere belangen buiten Stern" na te streven. Hij begon zijn loopbaan bij Philips, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor distributieketens. Ook was hij werkzaam bij de Amerikaanse drogisterijketen Walgreens Boots Alliance. Volgens de voorzitter van de raad van commissarissen, Bas Feijtel, kan Swijter met die brede ervaring bijdragen aan de toekomstplannen van The Greenery.

