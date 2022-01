Premium Het beste van De Telegraaf

Soekarno schilderde er soms iets bij

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Kameraden van de Revolusi, door Sindu Sudjojono. Ⓒ Foto Rijksmuseum

Sombere en vastberaden Aziatische gezichten. Ze zijn te zien op een van de historische bruiklenen voor komende tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk in het Rijksmuseum in Amsterdam. De schilderijen komen uit het presidentieel paleis in Jakarta en worden uitgeleend door president Joko Widodo.