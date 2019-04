Ajax bevestigt komst Marin

Marin speelde zich in het begin van het seizoen in de kijker bij Ajax tijdens twee duels in de voorronde van de Champions League. Hij heeft inmiddels vijftien interlands voor Roemenië achter zijn naam.

Marin is de eerste grote aankoop voor het volgende seizoen van Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet afgelopen week al weten dat hij ook verdediger Kik Pierie (sc Heerenveen) en doelman Kjell Scherpen (FC Emmen) naar Amsterdam wil halen.