Delivery Hero wil aandelen Takeaway verkopen

Ⓒ EPA

Amsterdam - Maaltijdbezorgbedrijf Delivery Hero zet de aandelen Takeaway.com, die het in handen kreeg na de recente verkoop van zijn Duitse activiteiten aan het Nederlandse bedrijf, in de markt. De overeenkomst heeft betrekking op 3,2 miljoen aandelen van Takeaway.com die Delivery Hero in handen kregen als onderdeel van de deal.