KLM-baas Elbers krijgt salarisverhoging van ruim 9%

Volgens de raad van commissarissen (rvc) is de stijging gerechtvaardigd, omdat de topman minder verdient wat gebruikelijk is in de sector en wat zijn voorgangers aan salaris toucheerden. Elbers’ bonus daalde vorig jaar met 14% van €446.500 naar €383.600. Uit de jaarrekening wordt niet duidelijk waarom. KLM hield vorig jaar de luchtvaartcombinatie met Air France financieel drijvend, en droeg €572 miljoen aan de winst bij, waar dat voor Air France een verlies was van €163 miljoen.

In de variabele beloning van Elbers zit ook nog een extra vergoeding van €30.000 voor de periode dat hij tijdelijk deel uitmaakte van het hoofdbestuur in Parijs, na het vertrek van topman Jean-Marc Janaillac in mei. Diens opvolger Benjamin Smith maakte van de aanstaande herbenoeming van Elbers de inzet van een schaakspel om meer regie naar zich toe te trekken.

Aanvankelijk was Smith zelfs van plan om zich van Elbers te ontdoen. In ruil voor het aanblijven van Elbers neemt Smith plaats in de rvc van KLM. Op 25 april moet dit zijn beslag krijgen. Door het hogere vaste salaris en andere vergoedingen komt het totale salaris van Elbers uit op €1,07 miljoen, hetzelfde niveau als een jaar eerder.