'Trump wil Cain in bestuur Federal Reserve'

Cain, die zich in 2011 kandidaat stelde namens de Republikeinen om mee te doen aan de verkiezingen van 2012, is niet onomstreden. Hij kreeg te maken met meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie waarna zijn campagne werd beëindigd. Eerder stond hij aan het roer pizzaketen Godfather's Pizza. Ook was hij voorzitter bij de Federal Reserve Bank van Kansas City.

Trump uitte meermaals felle kritiek op het rentebeleid van de centrale bank. Door Cain naar de Fed te sturen zou Trump mogelijk invloed kunnen uitoefenen op het beleid. De Senaat moet een eventuele benoeming van Cain nog wel goedkeuren.