Trump dreigt Mexico met importtarieven auto's

Trump dreigde eerder al de grens met Mexico te sluiten. Daarmee wilde hij onder meer bewerkstelligen dat Mexico meer werk maakt van de aanpak van illegale immigratie naar de VS. Dat veel automakers ervoor kiezen auto's voor de Noord-Amerikaanse markt in Mexico te laten bouwen, is de Amerikaan al langer een doorn in het oog.

Trump riep eerder de noodtoestand uit om zo geld te regelen voor de bouw van een muur aan de grens. Dat bouwwerk moet de stroom illegale immigranten en drugssmokkel beperken.