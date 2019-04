Wisselend beeld op Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 26.320 punten. De brede S&P 500 noteerde vlak op 2872 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7871 punten.

President Donald Trump ontmoet donderdag de Chinese vicepremier Liu He in Washington. Mogelijk ondertekenen de partijen later deze maand al een definitief handelsakkoord. Verder zijn de markten in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

Amazon in de schijnwerpers

Tesla verloor dik 8 procent aan beurswaarde. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal minder auto's af dan beloofd. Ook is er een hoorzitting in de zaak tussen beurswaakhond SEC en Tesla-topman Elon Musk over diens twittergedrag.

Verder stond Amazon in de schijnwerpers. Mackenzie Bezos, de ex-vrouw van topman Jeff Bezos, kondigde aan 75 procent van de aandelen Amazon die het koppel bezit aan haar ex te laten. Verder krijgt Jeff Bezos het volledige stemrecht van de stukken in handen. Het aandeel Amazon noteerde 0,5 procent lager.

Beter dan verwacht

Vliegtuigmaker Boeing steeg 2,4 procent aan beurswaarde. Volgens onderzoekers hielden de piloten van het in Ethiopië verongelukte 737 MAX-vliegtuig zich aan de procedures van Boeing, maar konden ze het toestel niet onder controle houden.

Drankenconcern Constellation Brands kwam met beter dan verwachte cijfers op de proppen. Beleggers zetten het aandeel bijna 6 procent hoger. De resultaten van Office Depot vielen duidelijk niet in goede aarde. De kantoorartikelenleverancier zag ruim een vijfde van zijn beurswaarde verdampen.

De euro was 1,1217 dollar waard, tegen 1,1220 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 62,52 dollar. Brent steeg 0,6 procent tot 69,72 dollar per vat.