Zorgen om fusie kinderopvanorganisaties

Bij de fusie wordt de Canadese KidsFoundation-eigenaar Onex samen met investeerder Waterland eigenaar van de nieuwe combinatie. Zij nemen de aandelen Partou over van investeringsmaatschappij Navitas Capital.

De BMK benadrukt dat het primaire doel van investeringsmaatschappijen het realiseren van winst is. ,,En door de grote vraag naar kinderopvang zijn kinderopvangorganisaties een aantrekkelijke investering voor investeerders geworden. Echter, kinderopvang is een kostbaar goed waar we zorgvuldig mee om moeten gaan", zo klinkt het.