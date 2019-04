’Duitsers azen op ECB-zetel Draghi’

Hoofdkantoor ECB Ⓒ AFP

NEW YORK (ANP) - Duitsland wil graag dat een landgenoot de voorzittershamer van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat hanteren. Dat schrijft The Wall Street Journal, waarbij het nog wel een slag om de arm houdt. De beslissing over een opvolger van de huidige ECB-preses, de Italiaan Mario Draghi, volgt pas na de Europese verkiezingen van mei.