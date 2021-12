Economische groei derde kwartaal valt iets hoger uit

Premium Financieel

Werkloosheid op historisch laag niveau: jongeren terug op arbeidsmarkt

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden opnieuw gedaald. In november had 2,7% van de beroepsbevolking geen werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is het laagste aantal sinds de start van de meting in 2003.