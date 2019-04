KPN-cfo Jan Kees de Jager wordt commissaris bij KLM

Ook topman Benjamin Smith van Air France KLM wordt commissaris bij de luchtvaartmaatschappij. Hier was KLM in de afgelopen jaren mordicus tegen vanwege de dubbele petten die de de Franse topman draagt. Smith maakte de herbenoeming van Elbers de inzet om in de rvc te komen, hoewel dit in tegenspraak is met afspraken die in 2015 gemaakt zijn tussen de Nederlandse regering en Air France KLM. In februari moest de rvc van KLM haar verzet laten varen, omdat Elbers anders geen nieuwe termijn zou krijgen.

Goedkeuring benoemingen

Op 25 april moeten de benoemingen door de aandeelhouders worden goedgekeurd. Carlsberg-topman Cees ’t Hart schuift door naar voorzitterspositie, als opvolger van Hans Smits. De laatste werd de afgelopen week bij het grote publiek bekend als informateur namens Forum voor Democratie in de provincie Noord-Holland.

De komst van De Jager naar de rvc van KLM werd eind vorig jaar al door De Telegraaf gemeld. De Jager is als voormalig minister van Financiën bekend met de luchtvaartmaatschappij. De staat is aandeelhouder van KLM en is dat onlangs ook geworden in de moedermaatschappij Air France KLM.

Janine Vos wordt commissaris op voordracht van de ondernemingsraad. „Mevrouw Vos heeft veel ervaring met het zogeheten ’employee-centricity’, zegt voorzitter Jan Willem van Dijk van de or tegen De Telegraaf. „Dit betekent dat je bij alle besluiten nagaat wat deze voor de werknemers betekenen. Zij heeft dat ook geïntroduceerd bij de Rabobank.”

