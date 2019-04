In maart 2016 diende D66 samen met de PvdA en SP een motie voor de komst van een al dan niet private depositobank in. Nagenoeg unaniem stemden huidig coalitiegenoten VVD, CDA en ChristenUnie voor. „Diversiteit is van groot belang voor het indammen van systeemrisico’s”, benadrukte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vorig jaar nog eens over ons bankwezen.