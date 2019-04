Tesla duikelt op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend hoger gesloten. Technologiegraadmeter Nasdaq kleurde wel lichtrood. Het aandeel van automaker Tesla ging hard onderuit na tegenvallende verkoopcijfers. Beleggers reageerden verder op minder dan verwachte macro-economische cijfers uit Europa. Ook houden ze de ontwikkelingen in de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd en brexitperikelen in de gaten.