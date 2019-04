Shell als eerste gedagvaard om klimaatdoelen

Den Haag - Milieudefensie gaat vrijdagmiddag samen met tal van mede-aanklagers een dagvaarding over klimaateisen afleveren bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. De eisers stellen in het ruim tweehonderd pagina's tellende document het olie- en gasconcern aansprakelijk voor het aanrichten van klimaatschade op aarde.