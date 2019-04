Samsung rekent op laagste winst in twee jaar

Eerder waarschuwde het techbedrijf al dat de winst lager zou uitvallen dan de marktverwachtingen, met een zeldzaam winstalarm. Nu rekent Samsung concreet op een daling van de operationele winst met 60 procent in het eerste kwartaal van het jaar, ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee zou sprake zijn van het laagste resultaat sinds eind 2016.

De grootste producent ter wereld van smartphones en geheugenchips voorziet in de periode januari tot en met maart een operationele winst van zo'n 6,2 biljoen won, omgerekend circa 4,9 miljard euro. Kenners rekenden in doorsnee op 6,8 biljoen won. De omzet komt 14 procent lager uit op 52 biljoen won, zo bleek uit een documenten. Samsung komt eind april met definitieve cijfers naar buiten.

Marktvorsers rekenen er overigens op dat de prestaties van Samsung in de tweede helft van het jaar zullen verbeteren. Dat komt onder meer omdat de vraag naar de producten van de onderneming in die periode vaak groter is, en voorraden zijn afgenomen.