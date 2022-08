Premium Het beste van De Telegraaf

Russische diamanten ’witgewassen’ en ondanks boycot gewoon te koop

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Russisch Alrosa is groot in kleine diamanten, die steeds meer op de markt komen ondanks risico’s sancties. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Na de handelssancties tegen Russische staatsbedrijven vanwege de bloedige oorlog in Oekraïne, raakte de verkoop van veel diamanten in het slop. Russische kleine fonkelaars zijn via de staatsconcerns toch weer veel voorhanden in de handel. Prijzen van duur geworden ruwe diamanten dalen.