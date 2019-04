Vopak verkoopt drie terminals

Naar de verkoop van de terminals werd al langer gekeken. Vopak kondigde vorig jaar in augustus aan de strategische opties te onderzoeken voor de drie locaties en die van Talinn. Onlangs werd al bekend dat het belang in dat Estse Vopak E.O.S. van de hand is gedaan. Vopak had 50 procent van de samenwerking met Global Ports Investments in handen. Koper is Liwathon.

De totale capaciteit van de drie terminals in Amsterdam, Hamburg en Algeciras is 2.288.000. De deal moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond. De verkoop levert naar verwachting een kas-instroom voor belastingen van ongeveer 670 miljoen euro op. Dit is goed voor een eenmalige meevaller van 200 miljoen euro in de tweede helft van 2019.

Vopak wil zich meer toeleggen op de grote strategische locaties in Rotterdam en Antwerpen. Vopak laat weten 2 miljoen kubieke meter (cbm) aan capaciteit in aanbouw te hebben en nieuwe projecten worden nog aangekondigd.