Ex-topman KPMG volledig vrijgesproken

LIVE – Verslaggever Bart Mos is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Het Openbaar Ministerie had in januari nog negen maanden cel geëist tegen Van Everdingen. De aanklagers houden hem verantwoordelijk voor het indienen van valse belastingaangiften rond de realisatie van de 60.000 vierkante meter tellende kantoorkolos langs de A9 in Amstelveen, waar het prestigieuze accountantsconcern zetelt.

De Amsterdamse rechter ziet echter ’te weinig aanknopingspunten’ voor vermogensverschuiving, en acht ook de vermeende onjuiste belastingaangifte niet bewezen. Zelfs als de aangifte onjuist was geweest, dan was er volgens de rechtbank nog geen sprake van een strafbaar feit, aangezien er geen sprake van opzet was.

De aanwezige gezinsleden van Van Everdingen vallen hem direct na de vrijspraak in de rechtszaal in de armen. Er vloeien enkele tranen van opluchting. „Ik ben vijf jaar lang buiten de maatschappij gezet. En dat alleen omdat de Belastingdienst destijds niet even contact heeft opgenomen om ons om uitleg te vragen”, constateert Van Everdingen even later bitter op de gang. „En dat terwijl we het fiscaal juist keurig hadden aangepakt, dankzij de specialisten van Meijburg”. Maar Jaap is eveneens blij. „Blij ook omdat mijn vertrouwen in de overheid was geschonden, en dat heeft de rechtbank nu rechtgezet.”

Op de vraag of de ’best betaalde’ ex-bestuurder een claim gaat indienen voor de schade die door de strafrechtelijke vervolging is veroorzaakt, reageert Van Everdingen afhoudend. „Het klopt dat ik door dit alles niet zoals ik gepland had aan de slag kon als commissaris of adviseur. Maar het is nog te vroeg om over schadeclaims na te denken. Eerst dit maar eens verwerken”. Z’n advocaat Daan Doorenbos (Stibbe) vult aan: „Belt u daar morgen nog maar eens over terug”.

KPMG zelf schikte de zaak met het OM al in 2017 voor €8 miljoen en betaalde bovendien de verschuldigde belasting, overigens zonder schuld te erkennen. Die acht miljoen zijn ze nu kwijt. „Daar blijkt maar weer uit: ga nooit te snel schikken”, grijnst advocaat Doorenbos.