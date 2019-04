Vonnis voor ex-topman KMPG

LIVE – Verslaggever Bart Mos is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Tegen de voormalige KPMG-topman Van Everdingen eiste het Openbaar Ministerie afgelopen januari negen maanden cel. De aanklagers houden hem verantwoordelijk voor het indienen van valse belastingaangiften rond de realisatie van de 60.000 vierkante meter tellende kantoorkolos langs de A9 in Amstelveen, waar het prestigieuze accountantsconcern zetelt.

Dochterbedrijf

Dat gebeurde door de kosten voor de inrichting, zoals vloerbedekking, lampen en kantine (à €39 miljoen) in mindering te brengen op de winst van het KPMG-dochterbedrijf dat het pand bouwde. Deze kosten hadden volgens het OM over de huurperiode van vijftien jaar uitgesmeerd moeten worden. Door het drukken van de winst liep de Belastingdienst in het bouwjaar miljoenen euro’s aan inkomsten mis.

Bovendien heeft Van Everdingen volgens de aanklagers meegewerkt aan vervalsing van een document waarmee projectontwikkelaar Meijer, die participeerde in het KPMG-dochterbedrijf, gecompenseerd werd voor de met het opvoeren van inrichtingskosten gecreëerde winstval.

Hoeksteen

Van groot belang achtte het OM daarbij de positie die KPMG inneemt in de maatschappij. „Een accountantskantoor is een van de hoekstenen van de financiële integriteit. De accountant ziet toe op de juiste vertaling van de werkelijkheid naar de financiële verslaglegging. Daar moet op vertrouwd kunnen worden. Dat vertrouwen heeft KPMG beschaamd.”

Vastgoedman Meijer verklaarde eerder dit jaar dat de interne administratie bij KPMG ’een puinhoop’ was en dat de accountantsreus zich in het geheel niet bekommerde over de fiscale consequenties van de bouw. Meijer nam daarmee afstand van zijn medeverdachte Van Everdingen. De voormalig KPMG-bestuurder stelde tijdens het proces dat hij ’diep, diep teleurgesteld’ is in de Belastingdienst, de FIOD en het Openbaar Ministerie, aangezien het volgens hem niet om strafbare handelingen maar puur om een fiscaal verschil van inzicht gaat. „Waarom doet u een inval in mijn huis als ik het in één telefoontje had kunnen uitleggen?”

Houding

Tegen projectontwikkelaar Fred Meijer eiste het OM een gevangenisstraf van 6 maanden. „Meijer is onderdeel geworden van dit strafproces door de houding van KPMG, maar hij heeft zich niet verzet en is meegegaan in frauduleuze handelingen om persoonlijk financieel gewin”, zo stelde de officier van justitie.

KPMG-directeur Pim Botterman, de financieel verantwoordelijke man, hoorde het OM een werkstraf eisen van 180 uur. Tegen Leon Bots, de zakenpartner van Meijer eiste het OM een werkstraf van 120 uur wegens witwassen van de criminele inkomsten.

Alle verdachten stelden tijdens het proces onschuldig te zijn en vroegen daarom hun volledige namen te gebruiken in de verslaggeving.

KPMG zelf schikte de zaak met het OM al in 2017 voor €8 miljoen en betaalde bovendien de verschuldigde belasting, overigens zonder schuld te erkennen.