'Beurshandel in teken banencijfer VS'

Volgens de Chinese vicepremier Liu He hebben zijn land en de Verenigde Staten vooruitgang geboekt in de gesprekken in Washington. De handelsgesprekken tussen beide landen zullen vrijdag worden voortgezet in de Amerikaanse hoofdstad.

Aan het brexitfront meldde de BBC dat EU-president Donald Tusk van plan is Groot-Brittannië een ,,flexibel uitstel'' van twaalf maanden aan te bieden. In dat plan zou het land ook eerder kunnen vertrekken als het Britse parlement instemt met een overeenkomst met de EU. Tusks idee zal ter tafel komen bij de ingelaste EU-top komende week.

Vopak

The Wall Street Journal meldde dat Duitsland graag wil dat Jens Weidmann, de huidige baas van de Duitse centrale bank, de huidige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi zal opvolgen. De beslissing over een opvolger volgt na de Europese verkiezingen van mei. De termijn van Draghi loopt later dit jaar af.

Op het Damrak kondigde Vopak aan zijn terminals in Amsterdam, Hamburg en het Spaanse Algeciras te verkopen aan First State Investments. De terminals zijn gewaardeerd op 723 miljoen euro, inclusief een extra bedrag van 15 miljoen euro afhankelijk van bepaalde omzetvoorwaarden.

ESGO

Maaltijdbezorgbedrijf Delivery Hero liet weten de aandelen Takeaway.com, die het in handen kreeg na de recente verkoop van zijn Duitse activiteiten aan het Nederlandse bedrijf, in de markt te zetten. De overeenkomst heeft betrekking op 3,2 miljoen aandelen van Takeaway.com.

Het Australische investeringsfonds European Select Growth Opportunities Fund (ESGO) heeft opnieuw geld gestoken in Esperite. Het gaat om een bedrag van 250.000 euro, de 26e tranche van een al eerder aangekondigde investering. De financiering maakt deel uit van een tweetal overeenkomsten met ESGO, van maximaal 14 miljoen euro.

Swedbank

In Stockholm staat Swedbank in de schijnwerpers. Voorzitter Lars Idermark van de Zweedse bank treedt per direct terug. De bank staat al geruime tijd onder druk door onderzoeken naar mogelijk witwassen via het financiële concern. Eerder werd topvrouw Birgitte Bonnesen al de laan uitgestuurd.

De euro was 1,1231 dollar waard, tegen 1,1220 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde vlak op 62,11 dollar. Brent werd 0,2 procent goedkoper op 69,25 dollar per vat.