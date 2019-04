AEX slipt hoger sterke week uit

De AEX-index eindigde 0,2% hoger op 562,83 punten, de zesde winstdag op rij. De hoofdgraadmeter schoot op weekbasis 3,6% omhoog. De AMX deed het nog beter en ging 1% vooruit naar 804,25 punten, het hoogste niveau sinds juni vorig jaar.

Elders in Europa klommen de CAC-40 in Parijs en de DAX in Frankfurt beide 0,2% aan.

In de middag kwam een meevallend Amerikaanse banencijfer naar buiten die beleggers een steun in de rug gaf. Na de domper in februari trok de werkgelegenheid met 196.000 nieuwe banen weer flink aan. Dat was beter dan in doorsnee werd voorzien. Philip Marey, macro-econoom bij Rabobank, benadrukt dat het zwakke cijfer in februari mede werd vertekend door het slechte weer en shutdown. „De groei over de maand maart was met bijna 200.000 nieuwe banen heel aardig te noemen. De ontwikkeling van de loongroei viel tegen, maar daar was een statistische verklaring voor. Het banenrapport zal verder de Federal Reserve een bevestiging geven dat ze er goed aan hebben gedaan om een pauze te nemen in het rentebeleid doordat er nog steeds geen loondruk is. Aan de andere kant is er ook geen reden om een renteverlaging te voorzien gelet op de economische ontwikkeling in de VS.”

In de AEX ging uitzender Randstad met een plus van 2,3% aan kop. Chipmachinefabrikant ASML koerste 1,4% hoger.

Staalgigant ArcelorMittal was met een winst van 1% ook gevraagd, door de hoop op een Amerikaans-Chinees handelsakkoord.

Tankopslagbedrijf Vopak steeg 1,9%. KBC zag in de verkoop van drie terminals aanleiding het advies naar ’overwogen’ te brengen.

Medisch technologiebedrijf Philips, dat op de beurs een moeilijke week beleeft, was 0,9% in herstel.

De defensieve waarden bleven achter. Ahold Delhaize zakte 1,1%. Voedingsmiddelengigant Unilever daalde 0,4%. De verzekeraars Aegon en NN Group werden 0,9% respectievelijk 0,8% minder waard. ING liet 0,8% liggen.

Bij de middelgrote fondsen ging kabel- en telecombedrijf Altice Europe 1,4% vooruit, na een positief rapport van Goldman Sachs.

SBM Offshore boekte een winst van 2,2%. Takeaway nam de koppositie over met een plus van 2,9%.

De in de AScX opgenomen distributeur B&S zette de krachtige herstelbeweging van donderdag voort en schoot 5,5% omhoog.

