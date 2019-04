Belegger wacht op banenrapport

In Amsterdam stond de AEX na een kwartier handelen 0,1% hoger op 562,2 punten. De AMX ging 0,5% omhoog naar exact 800 punten.

Ook elders in Europa kleurden de koersenborden voorzichtig groen: de CAC-40 in Parijs kreeg er bij de opening 0,2% bij, de Londense FTSE-100 won 0,3%. In Frankfurt is de DAX vrijwel onveranderd geopend.

In Azië bleef de handel vanochtend rustig. De Japanse Nikkei-index sloot de week af met 0,4% winst. De indexfutures wezen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag. Donderdag sloot de Dow Jones-index 0,6% hoger en de Nasdaq-index 0,1% lager.

Om half drie komt het Amerikaanse banenrapport naar buiten. Het banenrapport van vorige maand viel nog tegen, evenals het ADP-rapport, dat woensdag naar buiten kwam.

In de AEX is het vooral ArcelorMittal dat groeit op de golven van de hoop op een Amerikaans-Chinees handelsakkoord. De staalproducent kreeg er 1,8% bij.

Tankopslagbedrijf Vopak, dat vanochtend de verkoop van drie terminals aankondigde, steeg 1,7%. KBC zag hierin aanleiding het advies naar ’kopen’ te brengen.

Uitzender Randstad klom 1,2%.

De defensieve waarden bleven achter. Ahold Delhaize zakte 0,8%, informatieleverancier Relx verloor 0,7% en voedingsmiddelengigant Unilever daalde 0,3%.

Bij de middelgrote fondsen ging Takeaway met een winst van 2,3% aan kop. Kabel- en telecombedrijf Altice won 1,4%, na een positief rapport van Goldman Sachs.

