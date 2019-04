Voeding bij lunch minder in trek

De AEX stond rond kwart voor één 0,1% hoger op 562,2 punten. De AMX ging 0,7% omhoog naar 801,7 punten.

Elders in Europa schommelden de beursgraadmeters ook rond de slotstanden van donderdag. De CAC-40 in Parijs stond fractioneel hoger. In Frankfurt zakte de DAX 0,1%.

De indexfutures wezen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag. Donderdag sloot de Dow Jones-index 0,6% hoger en de Nasdaq-index 0,1% lager.

Beleggers keken met argusogen naar het Amerikaanse banenrapport dat om half drie naar buiten komt, zeker omdat de banengroei in februari op een schamele 20.000 was blijven steken. De consensus is dat er in maart 180.000 banen bijgekomen zijn en de werkloosheid onveranderd 3,8% bedroeg.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat beleggers de kat uit de boom kijken in de aanloop naar het Amerikaanse banenrapport over de voorbije maand. Verder wijst hij er op dat er nog steeds optimisme is over het verloop van de handelsgesprekken tussen Amerika en China. De aanhoudende Brexit-perikelen leveren volgens hem nog steeds geen kink in de kabel voor het sentiment, al zal de EU-top van komende donderdag wel in de schijnwerpers staan.

Na het aanhoudende zonnige klimaat sinds de start van de nieuwe maand ligt een adempauze richting de start van het nieuwe cijferseizoen voor de hand, stelt Schutte. „Halverwege april krijgen we een eerste test van bedrijfsresultaten.”

In de AEX ging uitzender Randstad met een plus van 1,6% aan kop.

Staalgigant ArcelorMittal was met een winst van 1% ook gevraagd, door de hoop op een Amerikaans-Chinees handelsakkoord.

Tankopslagbedrijf Vopak steeg 0,9%. KBC zag in de verkoop van drie terminals aanleiding het advies naar ’kopen’ te brengen.

Medisch technologiebedrijf Philips, dat op de beurs een moeilijke week beleeft, was 0,9% in herstel.

De defensieve waarden bleven achter. Ahold Delhaize zakte 1%. Voedingsmiddelengigant Unilever daalde 0,5%.

Bekijk ook: Beleggers eten buikje vol aan voedselmakers

Bij de middelgrote fondsen ging kabel- en telecombedrijf Altice met een winst van 3,4% aan kop, na een positief rapport van Goldman Sachs.

SBM Offshore volgde met een winst van 1,6%.

De in de AScX opgenomen distributeur B&S zette de krachtige herstelbeweging van donderdag voort en won 2,6%.

Meer van dit soort verhalen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!