'Roadshow Altice zorgt voor geruststelling'

De top van het kabel- en telecomconcern stelde zich op zijn thuismarkt voor dit jaar op 3 procent tot 5 procent omzetgroei te richten. Daarbij speelt mee dat het aantal klanten dat bij Altice wegloopt aan het dalen is.

De focus bij het bedrijf ligt vooral op het halen van meer waarde uit zijn infrastructuur door middel van samenwerkingen. Ook blijft Altice kijken naar de mogelijkheden voor schuldafbouw in belangrijke markten als Portugal en Israël.

Franse concurrentie

Bij de jaarcijfers kwam onlangs naar voren dat Altice eind vorig jaar nog altijd last had van fikse concurrentie op de Franse markt. De onderneming liet weten dat prijsverlagingen in de concurrentiestrijd de winstgevendheid onder druk zetten.

Het aandeel Altice stond vrijdag 1,4 procent hoger op 2,48 euro.